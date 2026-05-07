Le futur “Air Force One” offert par le Qatar pourrait voler dès le 4 juillet, malgré la polémique

Les États-Unis prévoient de déployer dès le 4 juillet l’avion offert par le Qatar destiné à servir temporairement d’Air Force One, selon plusieurs informations relayées autour du projet. Cette décision intervient alors que le cadeau du riche État du Golfe continue de susciter des critiques et des interrogations politiques à Washington.

L’appareil concerné est un Boeing 747-8 appartenant au Qatar, aperçu ces derniers mois aux côtés du cortège présidentiel de Donald Trump en Floride. L’avion fait actuellement l’objet d’importantes modifications techniques afin de répondre aux exigences de sécurité et de communication imposées à un appareil présidentiel américain.

Selon les informations disponibles, l’avion est en cours de peinture et subit une série d’essais en vol après l’installation de nouveaux équipements. Les autorités américaines souhaitent le rendre opérationnel à temps pour les célébrations du 4 juillet, date hautement symbolique aux États-Unis.

Ce projet alimente toutefois une vive controverse. Plusieurs critiques dénoncent un possible conflit d’intérêts lié à l’acceptation d’un tel cadeau par les États-Unis, compte tenu des relations stratégiques entre Washington et Doha. Donald Trump a balayé ces inquiétudes, minimisant les accusations et défendant l’intérêt pratique de cette solution.

Le recours à cet appareil intervient également dans un contexte compliqué pour le programme officiel de remplacement d’Air Force One. Boeing, chargé de développer les nouveaux avions présidentiels américains, fait face à des retards importants, des dépassements de coûts et des changements de direction qui repoussent désormais la livraison à 2028.

Dans ce contexte, l’utilisation de l’avion qatari pourrait constituer une solution transitoire pour la présidence américaine, tout en ouvrant un débat politique et éthique sur l’influence étrangère et la transparence au plus haut niveau de l’État.