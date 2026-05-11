Le corps d’un soldat américain disparu pendant un exercice militaire retrouvé au Maroc

L’armée américaine a annoncé dimanche avoir retrouvé le corps d’un soldat porté disparu depuis plusieurs jours lors d’un exercice militaire au Maroc.

Selon un communiqué des forces armées américaines, une équipe de secours marocaine a découvert samedi les restes du militaire dans l’eau, à moins de 1,6 kilomètre de l’endroit où il avait disparu le 2 mai près d’une falaise du Cap Draa.

Le soldat a été identifié comme étant le lieutenant Kendrick Lamont Key Jr., chef de section au sein d’une unité d’artillerie de l’armée américaine. Les circonstances exactes de sa disparition n’ont pas été détaillées dans l’immédiat.

L’armée américaine a précisé qu’un deuxième soldat est toujours porté disparu et que les opérations de recherche se poursuivent activement dans la zone.

Les militaires participaient à African Lion, présenté comme le plus grand exercice conjoint organisé par le Commandement américain pour l’Afrique, l’AFRICOM. Ces manœuvres rassemblent les forces américaines, plusieurs alliés de l’OTAN ainsi que des pays partenaires africains.

La majeure partie de l’exercice se déroule au Maroc et mobilise environ 5 000 participants issus de plus de 40 pays, selon l’AFRICOM. Ces entraînements visent notamment à renforcer la coopération militaire, les capacités opérationnelles et la coordination entre les différentes armées participantes.

La disparition des deux soldats a suscité une importante opération de secours impliquant les autorités marocaines et les forces américaines déployées sur place. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant les circonstances de l’accident ou l’état des recherches pour retrouver le second militaire disparu.