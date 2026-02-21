Le Congrès américain envisage un vote pour limiter les pouvoirs de guerre de Trump face à l’Iran

Des législateurs américains pourraient voter dès la semaine prochaine sur une résolution visant à empêcher le président Donald Trump de lancer des frappes contre l’Iran sans l’approbation préalable du Congrès.

Cette initiative intervient alors que les États-Unis renforcent leurs moyens militaires dans la région et que la Maison Blanche évoque la possibilité d’une action armée si les efforts diplomatiques sur le programme nucléaire iranien échouent.

La résolution s’appuie sur le War Powers Act, une loi destinée à limiter les pouvoirs du président en matière d’engagement militaire sans autorisation législative. Des tentatives similaires avaient déjà été lancées lors du précédent mandat de Donald Trump, mais elles n’avaient pas abouti.

Les partisans du texte estiment que la Constitution confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre et que toute action militaire majeure contre l’Iran doit faire l’objet d’un débat et d’un vote formels. Ils soulignent les risques d’escalade régionale et les conséquences économiques et sécuritaires d’un conflit ouvert.

Les opposants à la résolution soutiennent que le président doit conserver une marge de manœuvre suffisante pour répondre rapidement à des menaces potentielles contre les intérêts américains.

Le débat s’annonce intense au Capitole, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et de divisions politiques à Washington sur la stratégie à adopter face à Téhéran.