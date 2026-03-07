Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé vendredi à préserver l’intégrité territoriale de l’Iran, estimant qu’un effondrement de l’État iranien pourrait avoir de graves conséquences pour l’Europe et la stabilité régionale.

S’exprimant lors d’un salon professionnel à Munich, Merz a mis en garde contre les risques d’un éclatement de l’État iranien ou de l’ouverture de nouveaux conflits par procuration sur son territoire, alors que la guerre déclenchée la semaine dernière par Israël et les États-Unis contre Téhéran se poursuit.

Selon lui, une telle situation ne servirait les intérêts d’aucune puissance internationale et pourrait provoquer une instabilité majeure dans toute la région.

Le dirigeant allemand a notamment évoqué les répercussions possibles pour l’Europe, notamment en matière de sécurité, d’économie et de migrations.

« L’État iranien doit rester fonctionnel, et l’ordre public ainsi que les services essentiels doivent être maintenus. L’économie iranienne ne doit pas s’effondrer. L’émigration incontrôlée en provenance d’Iran doit être empêchée », a-t-il déclaré.

Merz a également indiqué que l’Allemagne travaillait avec ses partenaires internationaux pour élaborer une position commune afin de mettre fin aux combats.

Il a ajouté que les sanctions imposées à l’Iran pourraient être levées et qu’une aide internationale pourrait être envisagée si Téhéran remplissait certaines conditions visant à stabiliser la situation et à favoriser une sortie de crise.