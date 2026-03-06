L’Azerbaïdjan a annoncé l’évacuation de ses diplomates et du personnel de son ambassade en Iran, invoquant des préoccupations liées à leur sécurité dans un contexte de tensions régionales croissantes.

Cette décision intervient après un incident impliquant des drones près de l’aéroport de Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise située entre l’Iran, la Turquie et l’Arménie.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de la fumée s’élevant après l’explosion d’un drone dans la zone de l’aéroport, un événement qui a contribué à renforcer les inquiétudes sécuritaires dans la région.

Les autorités de Bakou ont indiqué que l’évacuation des diplomates visait à garantir leur sécurité face à la dégradation rapide de la situation liée au conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à leurs alliés.

Les tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Iran se sont intensifiées ces derniers jours après des incidents impliquant des drones iraniens franchissant la frontière et blessant des civils.

Dans ce contexte, Bakou a protesté officiellement auprès de Téhéran et exigé des explications, tout en affirmant se réserver le droit de prendre des mesures de riposte appropriées.

La situation reste tendue dans le Caucase et au Moyen-Orient, alors que le conflit régional continue d’avoir des répercussions au-delà des zones directement impliquées dans les combats.