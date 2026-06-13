La suspension du procureur Karim Khan plonge la Cour pénale internationale dans une nouvelle crise

La suspension du procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, décidée cette semaine à la suite d’allégations de mauvaise conduite sexuelle, accentue les tensions internes au sein de l’institution et pourrait prolonger une période d’instabilité déjà marquée par des pressions politiques internationales.

Selon le rapport, cette suspension intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la CPI, confrontée à des divisions entre États membres et à une hostilité persistante de plusieurs puissances, dont les États-Unis. La Cour fait également face à des sanctions américaines liées à certaines de ses enquêtes sensibles.

Karim Khan, juriste britannique de 56 ans, a suscité au cours de son mandat autant de soutien que de critiques. Il est notamment au cœur de procédures controversées visant des responsables israéliens pour des faits présumés liés au conflit à Gaza, ainsi que des dirigeants du Hamas, ce qui a fortement polarisé les réactions internationales.

L’enquête interne ayant conduit à sa suspension repose sur des accusations de comportement inapproprié. Selon les éléments cités, une enquête menée par l’ONU aurait mis en évidence certains éléments factuels de mauvaise conduite, tandis que des évaluations externes ont jugé les preuves insuffisantes pour établir clairement les faits reprochés.

Karim Khan conteste fermement les accusations, affirmant être victime d’une campagne politique et de violations de procédure. Sa position contribue à entretenir les tensions au sein de la Cour, où plusieurs États membres estiment au contraire que l’institution doit démontrer l’exemplarité en matière de lutte contre le harcèlement.

Cette affaire survient alors que la CPI traverse déjà une période de fragilité institutionnelle. Les désaccords entre États parties sur son rôle, ses enquêtes et son indépendance pourraient entraîner plusieurs mois de blocages supplémentaires, voire une remise en question plus large de son fonctionnement.

Une réunion exceptionnelle de l’organe de gouvernance de la Cour pourrait être envisagée dans les prochains mois afin de tenter de résoudre la crise interne et de restaurer la stabilité de l’institution.