L’OIT adopte les premières normes internationales pour encadrer le travail des indépendants

L’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté vendredi les premières normes internationales contraignantes visant à encadrer le statut et les conditions de travail des travailleurs indépendants, un secteur en forte croissance avec l’essor des plateformes numériques.

Ces nouvelles règles constituent une avancée majeure pour les travailleurs des plateformes et les indépendants, notamment les chauffeurs d’applications et les livreurs, dont les conditions de travail varient fortement selon les pays et les entreprises. L’objectif affiché est d’harmoniser un socle minimum de protections à l’échelle mondiale.

Selon les éléments présentés par l’OIT, l’accord prévoit notamment des dispositions relatives à la rémunération, à la protection sociale et aux conditions de travail. Il vise à réduire les situations de précarité tout en reconnaissant la spécificité du travail indépendant dans l’économie numérique.

Un volet important de cette nouvelle convention concerne la gestion algorithmique, de plus en plus utilisée par les plateformes pour organiser les missions, attribuer les tâches ou évaluer la performance des travailleurs. Les nouvelles normes cherchent à encadrer ces pratiques afin de garantir davantage de transparence et d’équité.

Cette décision intervient alors que de nombreux pays débattent de réformes nationales sur le statut des travailleurs des plateformes. Au Mexique, par exemple, des discussions sont en cours pour mieux encadrer les chauffeurs d’applications et les livreurs, un secteur particulièrement concerné par ces évolutions.

Avec cette initiative, l’OIT franchit une étape inédite dans la régulation du travail indépendant à l’échelle mondiale, dans un contexte où les modèles d’emploi traditionnels sont profondément transformés par les plateformes numériques.