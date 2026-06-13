Mondial : les États-Unis frappent fort d’entrée contre le Paraguay (4-1)

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du monde 2026 en s’imposant largement face au Paraguay, dans la nuit de vendredi à samedi, heure française, au SoFi Stadium de Los Angeles, lors de la première journée du groupe D. Portée par une attaque efficace et un Folarin Balogun double buteur, la sélection américaine s’est imposée 4-1 sans réellement trembler. Pour leur premier match dans “leur” Mondial, les Américains ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Aligné à la pointe du 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, Folarin Balogun s’est signalé dès les premières minutes, avec une première situation captée par Orlando Gill à la 3e minute.

Bobadilla contre son camp, les États-Unis lancés

La pression américaine a vite été récompensée. À la 7e minute, après une combinaison entre Weston McKennie et Christian Pulisic, Damian Bobadilla a marqué contre son camp, offrant l’ouverture du score aux États-Unis. Ce but a lancé une première période largement dominée par Team USA. Le Paraguay, en difficulté pour ressortir le ballon et contenir les accélérations américaines, a subi pendant de longues séquences.

Balogun signe un doublé avant la pause

Folarin Balogun a ensuite pris le relais. L’attaquant monégasque a doublé la mise à la 31e minute, confirmant la supériorité américaine dans le jeu et dans l’intensité. Juste avant la pause, il a encore frappé. Dans le temps additionnel de la première période, Balogun a inscrit son deuxième but personnel à la 45e+5, permettant aux États-Unis de rentrer aux vestiaires avec une avance nette et confortable.

Le Paraguay sauve l’honneur

Mené 3-0, le Paraguay a fini par réduire l’écart en seconde période. Mauricio a marqué à la 73e minute, ramenant l’Albirroja à 3-1. Ce but n’a pas vraiment relancé la rencontre. Les États-Unis ont conservé leur avantage, malgré une fin de match plus hachée et plusieurs avertissements côté paraguayen.

Reyna ferme le score dans le temps additionnel

Dans les dernières secondes, Giovanni Reyna a donné encore plus d’ampleur au succès américain. Le milieu offensif a inscrit le quatrième but des États-Unis à la 90e+8, scellant définitivement le score à 4-1. Le Paraguay a terminé avec cinq cartons jaunes, contre deux pour les États-Unis. Junior Alonso a notamment été averti à la 90e minute.

Un départ idéal pour Team USA

Avec cette victoire nette, les États-Unis prennent immédiatement position dans le groupe D. Le score, l’efficacité offensive et le doublé de Balogun donnent à la sélection américaine un départ solide dans cette Coupe du monde 2026. Le Paraguay, lui, repart de Los Angeles avec une lourde défaite et beaucoup de corrections à apporter après une entrée en lice manquée.