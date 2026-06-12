La Suisse vote sur un plafonnement de sa population : un référendum aux conséquences potentiellement majeures pour l’Europe

Les Suisses sont appelés aux urnes dimanche pour se prononcer sur une initiative visant à limiter la population du pays à 10 millions d’habitants d’ici 2050. Soutenue par l’Union démocratique du centre (UDC), principal parti de droite du pays, cette proposition est présentée par certains observateurs comme un vote susceptible d’avoir des conséquences comparables à celles du Brexit sur les relations entre la Suisse et l’Union européenne.

Le texte prévoit que la population suisse, actuellement estimée à environ 9,1 millions d’habitants, ne puisse pas dépasser le seuil des 10 millions. Dès que la population atteindra 9,5 millions de personnes, le gouvernement serait tenu de renforcer les règles d’immigration, notamment en matière d’asile et de regroupement familial. Selon les projections, ce seuil pourrait être atteint au début des années 2030.

Si la population venait malgré tout à franchir la barre des 10 millions d’habitants, les autorités seraient contraintes d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour revenir sous cette limite. Cela pourrait inclure la remise en cause de certains accords internationaux favorisant la croissance démographique.

L’une des dispositions les plus sensibles concerne l’accord de libre circulation conclu avec l’Union européenne en 1999. Si la Suisse ne parvenait pas à respecter le plafond fixé dans un délai de deux ans, elle pourrait être obligée de dénoncer cet accord, qui permet aux citoyens de l’Union de vivre, travailler ou étudier en Suisse, tout en accordant les mêmes droits aux Suisses au sein de l’UE.

Les partisans de l’initiative estiment que la croissance rapide de la population exerce une pression croissante sur les infrastructures, le logement, les transports et les services publics. Ils soulignent que la population suisse a augmenté plus rapidement que celle de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation en 2002.

Les opposants mettent en garde contre les conséquences économiques d’un tel changement. Ils craignent une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs clés et redoutent une détérioration des relations avec Bruxelles, alors que de nombreux pans de l’économie suisse dépendent des échanges et de la mobilité avec les pays européens.

Le résultat du référendum est suivi de près bien au-delà des frontières suisses. Une victoire du « oui » pourrait ouvrir une nouvelle période d’incertitude dans les relations entre Berne et l’Union européenne et relancer le débat sur l’immigration dans plusieurs pays du continent.