Les autorités russes ont inculpé l’ancien premier vice-ministre de la Défense Ruslan Tsalikov pour corruption, ont annoncé jeudi les enquêteurs, dans le cadre d’une série d’affaires visant des responsables de haut rang de l’appareil militaire.

Le Comité d’enquête de l’État a indiqué que Tsalikov était accusé de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de corruption.

Ruslan Tsalikov a occupé le poste de premier vice-ministre de la Défense entre 2015 et 2024. Son inculpation intervient après une vague d’enquêtes qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs généraux, vice-ministres et responsables civils du ministère de la Défense.

En juillet 2025, un autre ancien vice-ministre de la Défense, Timur Ivanov, a été condamné à 13 ans de prison dans une affaire de corruption.

Tsalikov et Ivanov ont tous deux servi sous l’autorité de Sergueï Choïgou, longtemps ministre de la Défense et proche allié du président russe Vladimir Poutine.

Choïgou a été remplacé à la tête du ministère de la Défense en 2024 et nommé secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie.

Ces poursuites judiciaires s’inscrivent dans une campagne plus large menée par les autorités russes contre la corruption au sein de l’appareil militaire, alors que le pays poursuit son effort de guerre en Ukraine.