La Roumanie et l’Ukraine ont signé une déclaration d’intention visant à produire conjointement des systèmes de défense ukrainiens, notamment des drones, lors d’une rencontre entre leurs dirigeants à Bucarest.

Le président roumain Nicusor Dan et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont annoncé cet accord à l’issue de discussions consacrées à la coopération militaire entre les deux pays.

Le projet prévoit la fabrication en Roumanie de systèmes et de capacités de défense développés par l’Ukraine. Selon la déclaration commune, l’objectif est de renforcer les industries de défense des deux pays et d’améliorer leurs capacités militaires face aux menaces régionales.

La Roumanie, membre de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, partage une frontière d’environ 650 kilomètres avec l’Ukraine. La zone frontalière, notamment le long du Danube, a déjà été affectée par des attaques russes visant des infrastructures portuaires ukrainiennes, certains drones ayant même pénétré l’espace aérien roumain.

Après plus de quatre années de guerre contre la Russie, l’Ukraine affirme avoir développé des technologies avancées dans les domaines des drones et des systèmes de défense anti-drones, qu’elle estime utiles également pour la protection des pays membres de l’OTAN.

Ce partenariat pourrait également s’inscrire dans le cadre du nouveau mécanisme de financement de la défense de l’Union européenne, connu sous le nom de SAFE, destiné à soutenir la coopération industrielle et les capacités militaires en Europe.