La Norvège relocalise une partie de ses soldats au Moyen-Orient face aux tensions régionales

La Norvège a décidé de relocaliser une partie des quelque 60 soldats qu’elle déploie au Moyen-Orient, invoquant une dégradation de la situation sécuritaire dans la région, ont indiqué les forces armées norvégiennes.

Selon un porte-parole militaire, certains militaires seront rapatriés en Norvège, tandis que d’autres seront redéployés vers des pays voisins jugés plus sûrs. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions autour du dossier nucléaire iranien.

Le président américain Donald Trump a récemment averti l’Iran qu’un accord sur son programme nucléaire devait être conclu dans un délai de 10 à 15 jours, faute de quoi « de très mauvaises choses » se produiraient. Téhéran a répliqué en menaçant de représailles contre les bases américaines dans la région en cas d’attaque.

La Norvège participe à des missions internationales au Moyen-Orient, notamment dans le cadre de coalitions de sécurité et de formation. Les autorités norvégiennes ont précisé que cette relocalisation était une mesure de précaution et qu’elle ne signifiait pas un retrait total de leur engagement.

Cette décision illustre la prudence accrue de plusieurs pays européens face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que les risques d’incident militaire demeurent élevés.