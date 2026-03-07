Le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran provoque de fortes turbulences dans l’économie mondiale, perturbant les échanges commerciaux, les marchés de l’énergie et les grandes chaînes d’approvisionnement internationales. Selon des responsables économiques et des entreprises, l’escalade militaire commence déjà à se faire sentir dans plusieurs secteurs clés de l’économie.

L’un des principaux points d’inquiétude concerne le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial. Le trafic maritime dans cette zone a été presque interrompu après des frappes de drones iraniennes menées en représailles aux attaques américaines et israéliennes. Dans le même temps, plusieurs routes aériennes majeures du Golfe ont été fermées, paralysant une partie du transport international.

Cette situation a provoqué une hausse rapide des prix du pétrole et du gaz, augmentant les coûts pour de nombreuses entreprises dans le monde. Les analystes redoutent que cette flambée énergétique n’entraîne une nouvelle vague d’inflation, ce qui inquiète déjà les investisseurs et les décideurs économiques.

Les perturbations touchent de nombreux secteurs industriels, allant des biens de consommation aux matériaux spécialisés. Les entreprises s’inquiètent notamment de l’approvisionnement en matières premières essentielles ainsi que de la fiabilité des routes commerciales utilisées pour transporter des marchandises aussi diverses que des produits alimentaires, des composants électroniques ou des pièces automobiles.

Young Liu, président du groupe Foxconn, l’un des plus grands fabricants d’électronique au monde et partenaire majeur de Nvidia, a averti que les effets économiques pourraient s’étendre rapidement si le conflit se prolonge. « Si ces effets persistent, tout le monde commencera à les ressentir », a-t-il déclaré.

Les marchés financiers ont déjà réagi à cette nouvelle crise géopolitique. Au cours de la première semaine suivant le déclenchement de la guerre avec l’Iran, plusieurs grands indices boursiers mondiaux ont reculé, même si les marchés américains sont restés relativement stables.

Les économistes estiment que si le conflit devait s’intensifier ou se prolonger, les conséquences pourraient être lourdes pour l’économie mondiale, avec un ralentissement de la croissance et des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les entreprises internationales.