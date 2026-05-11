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La CPI confirme un mandat d’arrêt contre un allié de Duterte

11 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
La CPI confirme un mandat d’arrêt contre un allié de Duterte
La CPI confirme un mandat d’arrêt contre un allié de Duterte

La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé lundi avoir émis un mandat d’arrêt contre le sénateur philippin Ronald dela Rosa, proche allié de l’ancien président Rodrigo Duterte, pour des accusations de crimes contre l’humanité liés à la guerre contre la drogue menée aux Philippines.

Dans un communiqué publié depuis La Haye, la CPI a indiqué que le mandat avait été délivré sous scellés le 6 novembre 2025 par la Chambre préliminaire I.

« Ce mandat d’arrêt contre Ronald Marapon Dela Rosa a été émis confidentiellement », a déclaré la juridiction, ajoutant qu’elle procédait actuellement à sa divulgation officielle.

Ancien chef de la police nationale philippine, Dela Rosa est considéré comme l’un des principaux architectes de la campagne antidrogue lancée sous la présidence Duterte, une opération ayant provoqué des milliers de morts et suscité de vives critiques de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains.

La CPI enquête depuis plusieurs années sur les exécutions extrajudiciaires présumées commises dans le cadre de cette campagne controversée.

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