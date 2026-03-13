Les autorités de Bolivie ont annoncé l’arrestation du trafiquant de drogue uruguayen présumé Sebastián Marset, l’un des fugitifs les plus recherchés par les autorités antidrogue américaines, avant son transfert vers les États-Unis.

L’opération a été menée dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, a indiqué le ministre bolivien de l’Intérieur Marco Antonio Oviedo lors d’une conférence de presse. Selon lui, Marset, âgé de 34 ans, a été arrêté sans qu’aucune victime ne soit signalée lors de l’intervention.

Après son arrestation, il a été transféré par avion vers les États-Unis, où il fait face à plusieurs accusations, notamment pour blanchiment d’argent et participation à un vaste réseau de trafic de cocaïne.

Marset est soupçonné d’être à la tête du « Premier cartel uruguayen » et est recherché dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, notamment au Paraguay et en Bolivie, pour des faits liés au crime organisé et au trafic de drogue entre l’Amérique du Sud et l’Europe.

Les autorités boliviennes ont précisé que la Drug Enforcement Administration (DEA) n’avait pas participé directement à l’arrestation, mais avait été impliquée dans son transfert vers les États-Unis.

Le gouvernement bolivien a récemment annoncé la reprise de sa coopération opérationnelle avec la DEA après une interruption de 17 ans, dans le cadre d’une initiative régionale visant à renforcer la lutte contre le crime organisé.

Le président bolivien Rodrigo Paz a salué l’arrestation de Marset, la qualifiant d’étape majeure dans la lutte contre les réseaux de narcotrafic en Amérique latine. Selon lui, l’interpellation de ce suspect marque un tournant dans la lutte contre les mafias internationales opérant dans la région.