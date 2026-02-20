Kirsty Coventry dit ne pas avoir été informée de la présence d’Infantino au Conseil de la paix

La présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, a déclaré ne pas avoir été informée de la participation du président de la FIFA, Gianni Infantino, à la réunion inaugurale du Conseil de la paix à Washington, aux côtés du président américain Donald Trump.

Gianni Infantino, qui siège également comme membre du CIO, a assisté à cette première réunion du Conseil de la paix, une initiative créée sous la présidence de Donald Trump et centrée notamment sur un fonds de reconstruction pour Gaza. Sa présence a suscité des interrogations quant aux liens entre les institutions sportives internationales et des initiatives politiques.

S’exprimant à Milan, Kirsty Coventry a indiqué qu’elle examinerait la question. Elle n’a pas précisé si des discussions internes au CIO étaient prévues, mais ses déclarations suggèrent que la participation d’Infantino n’avait pas été formellement coordonnée avec la direction de l’organisation olympique.

Le CIO met traditionnellement en avant le principe de neutralité politique du mouvement olympique. La participation d’un de ses membres à un événement politique de haut niveau peut ainsi soulever des questions sur le respect de cette ligne de conduite.

La FIFA n’a pas immédiatement commenté les déclarations de la présidente du CIO. L’épisode intervient dans un contexte où les grandes organisations sportives internationales sont régulièrement appelées à clarifier leurs relations avec les gouvernements et les initiatives diplomatiques.