Gaza : de nouvelles frappes israéliennes font grimper le bilan à plus de 72 600 morts malgré le cessez-le-feu

Trois Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza lors d’attaques attribuées à Israël, selon le ministère de la Santé de l’enclave. Ce nouveau bilan porte à 72 615 le nombre total de morts depuis le début du conflit en octobre 2023.

D’après les autorités sanitaires locales, les hôpitaux ont reçu trois corps, dont un extrait des décombres, ainsi que neuf blessés au cours de la même période. Ces incidents sont présentés comme de nouvelles violations du cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025.

Depuis l’entrée en application de cette trêve, les violences n’ont pas totalement cessé. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 834 personnes ont été tuées et 2 365 autres blessées depuis cette date, malgré l’accord censé mettre fin aux hostilités.

Le conflit a également fait un nombre considérable de blessés, estimé à 172 468 depuis octobre 2023. Les infrastructures civiles de l’enclave ont été massivement détruites, avec environ 90 % des installations affectées par les bombardements.

Selon les estimations des Nations unies, le coût de la reconstruction de Gaza pourrait atteindre près de 70 milliards de dollars, illustrant l’ampleur des dégâts matériels causés par la guerre.

Ces nouveaux affrontements interviennent dans un contexte de fragilité persistante du cessez-le-feu, alors que les tensions restent élevées et que les perspectives d’une paix durable demeurent incertaines.