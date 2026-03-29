Jérusalem : un cardinal empêché d’accéder au Saint-Sépulcre, tensions autour des célébrations du dimanche des Rameaux

La police israélienne a empêché un cardinal catholique d’accéder à la Saint-Sépulcre lors des célébrations du dimanche des Rameaux, une décision inédite selon l’Église, qui dénonce une restriction « sans précédent depuis des siècles ».

Les autorités ont justifié ces mesures par des impératifs de sécurité liés au contexte régional tendu, notamment la guerre en cours impliquant l’Iran. Plusieurs lieux saints de Jérusalem ont ainsi été fermés ou soumis à des restrictions strictes, entraînant l’annulation de la traditionnelle procession depuis le mont des Oliviers.

L’Église catholique a vivement réagi, estimant que ces limitations portent atteinte à la liberté de culte en pleine période pascale, l’une des plus importantes du calendrier chrétien. Le dimanche des Rameaux marque en effet le début des célébrations de Pâques.

Face à la polémique, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré que des efforts seraient faits pour faciliter l’accès des chefs religieux aux sites sacrés, tout en maintenant des mesures de sécurité jugées nécessaires.

La décision israélienne a également suscité des réactions à l’international. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leur désapprobation face à ces restrictions.

Sur le terrain, les célébrations se sont déroulées dans un climat inhabituel, marqué par une forte présence policière et une participation réduite des fidèles. De nombreux chrétiens ont été contraints d’adapter leurs pratiques en raison des limitations imposées.

Cet épisode met en lumière les tensions entre impératifs sécuritaires et liberté religieuse dans une ville hautement symbolique. Il illustre également les répercussions du conflit régional sur la vie quotidienne et les traditions religieuses à Jérusalem.