Israël et le Liban devraient tenir des pourparlers directs dans les prochains jours afin d’aborder l’escalade militaire entre Israël et le Hezbollah, selon des informations rapportées par le quotidien israélien Haaretz.

Ces discussions seraient les premières depuis le début de la guerre régionale déclenchée après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, un conflit qui a entraîné une intensification des affrontements à la frontière israélo-libanaise.

Selon les informations publiées, l’émissaire américain Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, participerait aux discussions. La délégation israélienne devrait être dirigée par Ron Dermer, proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les pourparlers pourraient se tenir à Paris, en France, ou à Chypre, selon les sources citées. Les discussions devraient se concentrer sur la fin des combats au Liban et sur la question sensible du désarmement du Hezbollah.

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël le 2 mars, affirmant agir en représailles à l’assassinat du guide suprême iranien lors des premières frappes contre l’Iran. Depuis, les affrontements entre les deux camps se sont intensifiés, faisant craindre une extension du conflit à l’ensemble de la région.

Ces discussions, si elles se concrétisent, pourraient représenter une tentative diplomatique importante pour éviter une guerre plus large entre Israël et le Liban, alors que la situation au Moyen-Orient reste extrêmement volatile.