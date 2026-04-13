Inde : des manifestations ouvrières dégénèrent à Noida, la police intervient au gaz lacrymogène

Des affrontements ont éclaté lundi à Noida, où une manifestation d’ouvriers d’usine réclamant de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires a dégénéré en violences. La police a fait usage de gaz lacrymogène et évoqué un recours à une « force minimale » pour disperser les manifestants.

Le mouvement, entré dans son quatrième jour, a pris de l’ampleur dans cette importante zone industrielle située en périphérie de la capitale indienne. Des véhicules ont été incendiés et des jets de pierres ont été signalés dans plusieurs quartiers, illustrant la montée des tensions entre travailleurs et forces de l’ordre.

À l’origine de la mobilisation, la flambée du coût de la vie, aggravée par les perturbations énergétiques liées au conflit au Moyen-Orient, qui pèse lourdement sur les ménages. Les manifestants dénoncent également des conditions de travail jugées insuffisantes, notamment en matière d’horaires et de rémunération des heures supplémentaires.

« Les horaires de travail devraient être fixes, les heures supplémentaires devraient être payées », a déclaré un ouvrier, soulignant le manque de respect des réglementations par certaines entreprises. De nombreux travailleurs ont rejoint la rue après avoir initialement protesté au sein de leurs usines.

Des mouvements similaires ont récemment eu lieu dans l’État voisin de l’Haryana, un autre centre industriel majeur, poussant les autorités à annoncer une hausse de 35 % du salaire minimum. Cette décision pourrait accentuer les revendications dans d’autres régions du pays.

La situation à Noida reste tendue, les forces de sécurité maintenant un dispositif important pour contenir les troubles. Ces événements mettent en lumière les pressions sociales croissantes en Inde, dans un contexte de hausse globale des prix et d’incertitudes économiques.