Incendies près de Tchernobyl : la Russie assure qu’aucune hausse de radiation n’a été détectée

La Russie a affirmé vendredi que les niveaux de radiation restaient normaux malgré les incendies signalés dans la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine.

Les autorités russes ont indiqué avoir renforcé leur surveillance radiologique à la suite de ces feux, qui suscitent régulièrement des inquiétudes en raison de la contamination persistante de la région depuis la catastrophe nucléaire de 1986.

L’agence sanitaire russe a assuré que « la situation radiologique en Fédération de Russie reste stable » et qu’aucun dépassement des niveaux de radiation n’avait été constaté à ce stade.

Les incendies dans la zone d’exclusion de Tchernobyl représentent une source d’inquiétude récurrente, car ils peuvent potentiellement remettre en suspension dans l’air des particules radioactives présentes dans les sols et les forêts contaminées.

La région de Tchernobyl reste sous haute surveillance depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La zone a déjà été le théâtre d’opérations militaires et de mouvements de troupes depuis le début du conflit.

Des images récentes montrent notamment des routes protégées par des filets anti-drones à proximité du site nucléaire, illustrant les tensions sécuritaires persistantes autour de cette installation sensible.

Bien qu’aucune anomalie radiologique n’ait été détectée pour le moment selon Moscou, les autorités continuent de suivre de près l’évolution des incendies et leurs éventuelles conséquences environnementales.