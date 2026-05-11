Horreur au Texas : six corps découverts dans un wagon de marchandises près de la frontière mexicaine

Six personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans un wagon de marchandises à Laredo, une ville située près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ont annoncé les autorités locales.

Selon la police de Laredo, les corps ont été découverts par un employé de la compagnie ferroviaire Union Pacific dans une gare de triage isolée. Les policiers et les pompiers arrivés sur place ont ensuite confirmé le décès des six personnes.

L’enquêteur de la police locale Joe Baeza a indiqué que les causes exactes des décès n’avaient pas encore été déterminées. Aucune information n’a été communiquée sur l’identité ou la nationalité des victimes.

Les autorités ont précisé qu’aucun survivant n’avait été retrouvé dans le wagon et que l’enquête se poursuivait afin de comprendre les circonstances du drame.

Cette découverte rappelle plusieurs tragédies similaires survenues ces dernières années près de la frontière américano-mexicaine, où des migrants tentent régulièrement de rejoindre les États-Unis dans des conditions extrêmement dangereuses.

En 2022, 53 personnes avaient notamment été retrouvées mortes dans un camion abandonné à la périphérie de San Antonio après une défaillance du système de climatisation du véhicule, dans l’un des épisodes les plus meurtriers liés au trafic de migrants aux États-Unis.

Les autorités n’ont pour l’instant pas établi de lien officiel entre la découverte de dimanche et des opérations de migration clandestine, mais la proximité du site avec la frontière mexicaine alimente déjà de nombreuses interrogations.

Ce nouveau drame intervient alors que les questions migratoires restent au cœur du débat politique américain, notamment dans les États frontaliers confrontés à une forte pression migratoire et à l’activité des réseaux de passeurs.