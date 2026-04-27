Hongrie : Magyar en quête d’un accord avec l’UE pour débloquer des milliards d’euros

Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar doit se rendre à Bruxelles cette semaine pour rencontrer la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avec l’objectif de débloquer des fonds européens gelés.

Cette visite intervient après sa victoire aux élections du 12 avril, qui a mis fin aux 16 années de pouvoir de Viktor Orban, dont les tensions avec l’Union européenne avaient conduit à la suspension de plusieurs milliards d’euros d’aides.

Peter Magyar a affirmé vouloir agir rapidement pour éviter la perte d’environ 10 milliards d’euros de fonds de relance liés à la pandémie, qui pourraient être définitivement perdus si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin de l’été.

Parmi les priorités annoncées figurent la lutte contre la corruption, ainsi que des réformes visant à renforcer l’indépendance des médias et du système académique, deux points au cœur des différends entre Budapest et Bruxelles.

Le futur chef du gouvernement espère parvenir à un compromis politique dès cette première rencontre, dans un contexte où l’économie hongroise reste dépendante des financements européens.

Cette initiative marque un possible tournant dans les relations entre la Hongrie et l’Union européenne, après des années de tensions liées aux questions d’État de droit et de gouvernance.