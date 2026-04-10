Guerre en Ukraine : Poutine décrète une trêve de Pâques orthodoxe, Zelensky accepte un cessez-le-feu temporaire

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu temporaire à l’occasion de Pâques orthodoxe, proposant une trêve de 32 heures sur l’ensemble du front en Ukraine.

Selon les autorités russes, les troupes ont reçu l’ordre de suspendre toutes les opérations militaires durant cette période, dans une initiative similaire à celle déjà mise en place l’an dernier à la même occasion religieuse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev soutenait cette initiative et qu’elle respecterait également le cessez-le-feu, ouvrant la voie à une pause temporaire dans les combats après des mois d’affrontements intensifs.

Cette trêve intervient dans un contexte de guerre prolongée, marquée par des pertes humaines importantes et des destructions massives, sans perspective immédiate de règlement durable.

Si les deux parties ont exprimé leur accord sur ce cessez-le-feu ponctuel, les précédentes tentatives de trêve ont souvent été fragiles et entachées d’accusations de violations.

Cette pause pourrait néanmoins permettre une accalmie humanitaire, notamment pour évacuer des civils ou acheminer de l’aide dans les zones les plus touchées par les combats.

Elle ne constitue toutefois pas une avancée diplomatique majeure, les positions des deux camps restant profondément opposées sur les conditions d’un accord de paix global.

La trêve pascale apparaît ainsi comme un geste symbolique, susceptible d’offrir un répit limité, mais sans garantie d’un apaisement durable du conflit.