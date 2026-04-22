Guerre en Ukraine : Moscou revendique 1 700 km² conquis en 2026, Kiev évoque des contre-avancées

La Russie affirme avoir conquis environ 1 700 km² de territoire en Ukraine depuis le début de l’année, selon des déclarations du chef d’état-major des forces armées russes. Ces avancées s’inscrivent dans la poursuite de l’offensive engagée depuis l’invasion de 2022.

Le général Valery Gerasimov a indiqué que 80 localités étaient passées sous contrôle russe en 2026, notamment dans l’est du pays. Les forces de Moscou progressent en particulier dans le Donbass, où elles cherchent à consolider une « ceinture fortifiée » face aux positions ukrainiennes.

Les combats restent également intenses dans d’autres zones, notamment autour de Soumy et Kharkiv, où des frappes et des affrontements se poursuivent. Ces régions restent stratégiques pour les deux camps dans ce conflit considéré comme le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

De son côté, Kiev conteste implicitement la dynamique présentée par Moscou et affirme avoir réalisé des gains territoriaux. Le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrskyi a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris près de 50 km² en mars.

Cette guerre d’usure se caractérise par des avancées limitées mais coûteuses pour les deux camps, chacun revendiquant des succès partiels. Les lignes de front évoluent lentement, au prix de combats particulièrement violents.

Alors que le conflit se prolonge, ces annonces contradictoires illustrent la difficulté à évaluer précisément la situation sur le terrain. Elles témoignent également de l’intensité persistante des hostilités et de l’absence de solution rapide à ce conflit.