Guerre des parfums : Zara conteste les accusations d’Estée Lauder dans l’affaire Jo Malone

L’enseigne de mode Zara a rejeté les accusations de violation de marque déposée formulées par Estée Lauder dans une affaire portant sur l’utilisation du nom de la célèbre parfumeuse Jo Malone.

Dans des documents déposés devant la Haute Cour britannique, Zara affirme que l’utilisation du nom « Jo Malone » dans la commercialisation de certains parfums respecte des principes établis par Estée Lauder elle-même en 2020. La chaîne espagnole collabore avec la créatrice de parfums depuis 2019.

Estée Lauder avait acquis en 1999 la marque de parfums Jo Malone ainsi que les droits liés à l’utilisation de ce nom. Après avoir quitté l’entreprise en 2006, Jo Malone avait lancé une nouvelle marque baptisée « Jo Loves » en 2011 avant de débuter sa collaboration avec Zara plusieurs années plus tard.

Le litige porte notamment sur la présence des mots « Jo Malone » dans les descriptions de produits publiées sur le site internet de Zara ainsi que sur certaines mentions figurant sur les emballages. Selon les documents judiciaires, certains produits indiquaient notamment : « Créé par Jo Malone CBE, fondatrice de Jo Loves ».

Zara soutient que cette utilisation fait simplement référence à la personne de Jo Malone et non à la marque de parfums détenue par Estée Lauder. L’entreprise affirme également que cette collaboration est clairement présentée comme distincte de la marque Jo Malone London.

L’affaire illustre les tensions croissantes autour des droits liés aux noms de créateurs dans l’industrie du luxe et de la beauté, en particulier lorsque les fondateurs historiques quittent les entreprises ayant acquis leurs marques.

Un porte-parole d’Estée Lauder a refusé de commenter publiquement la défense déposée par la filiale britannique d’Inditex, propriétaire de Zara, alors que la bataille judiciaire se poursuit devant les tribunaux britanniques.