Le président américain Donald Trump a salué la volonté de la Première ministre italienne Giorgia Meloni d’aider les États-Unis et Israël dans leur guerre contre l’Iran. Dans un entretien téléphonique accordé au quotidien italien Corriere della Sera, le chef de la Maison Blanche a qualifié la dirigeante italienne de « grand leader » et d’alliée précieuse dans le contexte de l’escalade au Moyen-Orient.

Selon le journal, Trump a déclaré que l’Italie faisait « tout son possible » pour soutenir les efforts de Washington et de Tel-Aviv face à Téhéran. « J’adore l’Italie, je pense que c’est une grande dirigeante », aurait-il affirmé à propos de Meloni, ajoutant qu’elle « essaie toujours d’aider » et qu’elle est « une amie ».

Les propos du président américain interviennent alors que l’Italie envisage de renforcer son soutien aux pays du Golfe confrontés aux frappes iraniennes. Giorgia Meloni a annoncé jeudi que Rome prévoyait d’envoyer une aide en matière de défense aérienne afin d’aider ces États à se protéger contre les attaques de drones et de missiles.

Dans le même temps, un navire de la marine italienne se prépare à prendre la mer en direction de Chypre. Cette mission s’inscrit dans une opération européenne visant à renforcer la protection de l’île, qui a récemment été la cible de tirs iraniens dans le cadre de l’élargissement du conflit régional.

L’implication croissante de partenaires européens intervient alors que la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran entre dans une phase de forte intensité, avec des frappes et des ripostes qui touchent désormais plusieurs pays de la région.

Dans ce contexte, Washington cherche à consolider un front international de soutien, tandis que plusieurs pays occidentaux et alliés régionaux évaluent la manière dont ils peuvent contribuer à la sécurité des États exposés aux attaques iraniennes.