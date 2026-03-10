Les États-Unis et Israël ont mené mardi la journée de frappes aériennes la plus intense depuis le début de la guerre contre l’Iran, selon des responsables du Pentagone et des témoignages recueillis sur place, alors même que les marchés financiers anticipent une possible fin rapide du conflit.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que cette journée marquerait « le plus grand nombre de chasseurs, le plus grand nombre de bombardiers et le plus grand nombre de frappes » depuis le début des opérations militaires. Il a également évoqué l’utilisation de renseignements plus précis pour cibler les objectifs en Iran.

À Téhéran, plusieurs habitants ont décrit des bombardements particulièrement intenses dans la nuit. « C’était l’enfer. Ils bombardaient partout, dans tous les quartiers de Téhéran », a confié un résident à Reuters sous couvert d’anonymat. Selon lui, les explosions ont semé la peur parmi les civils, notamment chez les enfants.

Malgré l’intensité des frappes, les marchés financiers semblent parier sur une désescalade prochaine. Le président américain Donald Trump a récemment affirmé que la guerre pourrait se terminer rapidement, ce qui a contribué à calmer partiellement les marchés.

Les tensions restent toutefois fortes. Les Gardiens de la révolution iraniens ont menacé de bloquer les exportations de pétrole provenant du Golfe si les attaques américaines et israéliennes se poursuivent.

Une telle perturbation du trafic pétrolier pourrait avoir des conséquences importantes pour l’économie mondiale, car une grande partie des exportations d’énergie transitent par cette région stratégique.

Après une forte hausse liée au conflit, les prix du pétrole ont légèrement reculé tandis que les marchés boursiers en Asie et en Europe ont enregistré un rebond, reflétant l’espoir des investisseurs d’une issue diplomatique à court terme.