Fin de l’évacuation du navire frappé par le hantavirus : le capitaine salue le calme des passagers

L’évacuation des passagers du paquebot MV Hondius, touché par une épidémie de hantavirus, touche à sa fin aux îles Canaries, tandis que des mesures de quarantaine commencent à être mises en place dans plusieurs pays.

Le capitaine du navire a salué le comportement des passagers et de l’équipage après plusieurs jours de crise sanitaire et d’opérations d’évacuation organisées depuis le port de Granadilla de Abona.

Selon Reuters, deux passagers — un ressortissant français et un Américain — ont été testés positifs au hantavirus après leur évacuation du navire. Les autorités espagnoles contestent toutefois le résultat concernant le passager américain et affirment que les voyageurs concernés ne présentaient aucun symptôme.

Le navire de croisière battant pavillon néerlandais avait été placé sous surveillance après l’apparition de cas suspects de cette maladie rare mais potentiellement mortelle. Plusieurs pays ont depuis organisé le rapatriement de leurs ressortissants.

Les autorités sanitaires tentent désormais de rassurer l’opinion publique. Elles insistent sur le fait que le hantavirus est beaucoup moins contagieux que le COVID-19 et que le risque pour la population générale demeure faible.

Le hantavirus est généralement transmis par contact avec des rongeurs infectés ou leurs excréments. Certaines formes peuvent provoquer de graves complications respiratoires ou rénales.

Après leur retour dans leurs pays respectifs, de nombreux passagers devront observer de longues périodes de quarantaine et subir des contrôles médicaux renforcés afin d’éviter toute propagation éventuelle.

L’incident a suscité une importante mobilisation internationale impliquant notamment l’Espagne, la France, l’Australie, les États-Unis et plusieurs autres pays ayant des ressortissants à bord.

Malgré les inquiétudes, les autorités sanitaires européennes continuent d’affirmer que la situation reste sous contrôle et qu’aucun risque de pandémie comparable à celle du COVID-19 n’est actuellement envisagé.