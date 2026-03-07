Alors que le conflit entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés perturbe fortement le transport aérien au Moyen-Orient, les jets privés apparaissent pour certains voyageurs comme une solution alternative pour quitter la région.

Depuis le début des hostilités, plusieurs pays ont fermé leur espace aérien ou réduit fortement le trafic, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués dans les aéroports du Golfe. Dans ce contexte, certaines compagnies de vols privés constatent une forte hausse des demandes.

Samuel Lait, fondateur de la société PetX Jets, basée à Dubaï, explique que son entreprise, initialement spécialisée dans le transport d’animaux de compagnie en jets privés entre le Golfe et le Royaume-Uni, a vu sa boîte de réception se remplir de demandes inattendues.

Selon lui, des passagers de tous profils cherchent désormais à quitter les Émirats arabes unis : jeunes adultes, couples avec enfants, femmes enceintes ou encore personnes âgées.

La guerre en Iran a provoqué la fermeture ou la perturbation de plusieurs hubs aériens majeurs du Moyen-Orient, notamment à Dubaï, Doha et Abou Dabi, compliquant considérablement les voyages internationaux.

Dans ce contexte, les jets privés offrent une option plus flexible pour quitter la région, bien que leur coût reste très élevé et accessible principalement à une clientèle aisée.

Cette situation illustre l’ampleur des perturbations du transport aérien provoquées par l’escalade militaire dans la région, qui affecte aussi bien les voyageurs que les chaînes logistiques internationales.