Face-à-face tendu en mer : Taïwan affirme avoir chassé un navire chinois de ses eaux

Taïwan a annoncé lundi avoir repoussé un navire de recherche chinois accusé de mener des opérations « illégales » près de l’île, dans un nouvel épisode illustrant les tensions croissantes entre Taipei et Chine.

Selon les garde-côtes taïwanais, le navire chinois baptisé « Tongji » a été repéré jeudi dernier à environ 29 milles nautiques au sud-est de la pointe méridionale de Taïwan, juste à l’extérieur des eaux réglementées de l’île.

Les autorités taïwanaises affirment que le bâtiment, mis en service l’année dernière, effectuait des opérations suspectes. Des cordes auraient été descendues dans l’eau, laissant penser au déploiement d’équipements scientifiques pour des relevés maritimes considérés comme illégaux par Taipei.

En réponse, les garde-côtes taïwanais ont envoyé un de leurs navires afin de perturber les opérations du bâtiment chinois. Selon leur communiqué, le navire taïwanais a créé des interférences de sillage et diffusé des messages radio exigeant « l’expulsion forcée du navire » et l’arrêt immédiat des activités de recherche.

Les autorités taïwanaises indiquent que le « Tongji » a finalement récupéré ses instruments et quitté la zone après avoir changé de cap.

Cet incident intervient dans un contexte de pression croissante exercée par Pékin autour de Taïwan. Les autorités de l’île dénoncent depuis plusieurs années une multiplication des activités militaires, aériennes et maritimes chinoises à proximité de leur territoire.

La Chine considère Taïwan comme une province chinoise destinée à être réunifiée avec le continent, par la force si nécessaire. Taipei rejette fermement les revendications de Pékin et affirme défendre sa souveraineté.

Les opérations de navires de recherche chinois suscitent une attention particulière de la part des autorités taïwanaises, qui craignent que certaines missions scientifiques puissent également avoir des objectifs stratégiques ou militaires.

Ce nouvel incident maritime survient à quelques jours du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, une rencontre suivie avec inquiétude à Taipei.