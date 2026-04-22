États-Unis : des poursuites pénales engagées contre le Southern Poverty Law Center

L’administration du président Donald Trump a annoncé l’ouverture de poursuites criminelles contre le Southern Poverty Law Center, une ONG connue pour surveiller les groupes extrémistes aux États-Unis.

Selon le procureur général par intérim Todd Blanche, ces accusations portent sur des soupçons de malversations financières. Aucun détail précis n’a été immédiatement fourni sur la nature exacte des faits reprochés.

Le Southern Poverty Law Center est une organisation influente dans le paysage américain, notamment pour ses travaux sur les mouvements extrémistes et la défense des droits civiques. Cette procédure judiciaire marque donc un développement majeur, susceptible de provoquer de vives réactions.

À ce stade, l’organisation n’a pas encore réagi publiquement à ces accusations. L’ouverture de poursuites ne signifie pas qu’une culpabilité a été établie, mais enclenche une procédure judiciaire qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois.

Cette affaire intervient dans un contexte politique tendu aux États-Unis, où les questions liées aux organisations civiques et aux libertés publiques sont au cœur de nombreux débats.

Elle pourrait également relancer les discussions sur le rôle des ONG dans la société américaine et sur les relations entre le pouvoir exécutif et les organisations de la société civile.