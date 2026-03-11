Le principal parti d’opposition en Hongrie, TISZA Party, conserve une avance notable sur le parti au pouvoir à l’approche des élections législatives du 12 avril, selon un sondage publié mercredi.

L’enquête réalisée par le centre de recherche 21 Research Centre montre que le parti Tisza devance le Fidesz du Premier ministre Viktor Orbán de 14 points parmi les électeurs ayant déjà fait leur choix. Cette avance était de 16 points lors du précédent sondage réalisé en janvier.

Dirigé par Péter Magyar, ancien membre du gouvernement, le parti de centre-droit Tisza recueille 53 % des intentions de vote parmi les électeurs décidés, un niveau stable par rapport au début de l’année. Le Fidesz, au pouvoir depuis plus d’une décennie, obtient pour sa part 39 % des soutiens.

Le scrutin s’annonce toutefois incertain, de nombreux électeurs restant indécis à un mois du vote. La campagne électorale se déroule dans un contexte marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine ainsi que par des difficultés économiques croissantes.

Pour Viktor Orbán, au pouvoir depuis 16 ans, ces élections représentent le défi politique le plus sérieux depuis son arrivée à la tête du gouvernement hongrois.