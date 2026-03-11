Le Kremlin a déclaré mercredi que la Russie restait en contact permanent avec les dirigeants de Iran, dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre en cours au Moyen-Orient.

« Nous sommes en contact constant avec la partie iranienne et avec les dirigeants iraniens », a affirmé devant les journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

Moscou s’est également dit prêt à contribuer à toute initiative visant à stabiliser la situation dans la région, alors que les combats et les tensions militaires se multiplient.

Le Kremlin souligne que le président Vladimir Putin a déjà indiqué que la Russie restait disposée à participer à des efforts diplomatiques pour éviter une escalade plus large du conflit.

Ces déclarations interviennent alors que les affrontements impliquant l’Iran, Israël et leurs alliés alimentent les inquiétudes d’une extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.