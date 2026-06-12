Des élus américains s’opposent à l’expulsion d’alliés afghans vers des pays dangereux

Des parlementaires démocrates et républicains ont appelé l’administration du président Donald Trump à renoncer à tout projet consistant à envoyer des ressortissants afghans ayant collaboré avec les forces américaines vers des pays tiers jugés instables ou dangereux.

Selon les informations rapportées par Reuters, plusieurs dizaines de membres du Congrès estiment que ces anciens alliés des États-Unis, notamment ceux ayant travaillé pendant la guerre en Afghanistan, risqueraient leur sécurité en cas de transfert vers des États confrontés à des crises politiques ou sanitaires.

La controverse intervient alors que certains projets évoqueraient l’envoi de ces Afghans vers des pays comme la République démocratique du Congo, une région déjà touchée par des épidémies et une instabilité chronique, ce qui suscite de fortes inquiétudes parmi les élus.

Ces personnes concernées font partie de programmes spéciaux mis en place pour protéger les interprètes, employés et partenaires afghans ayant aidé les forces américaines avant le retrait militaire des États-Unis en 2021. Malgré ces dispositifs, de nombreux bénéficiaires se trouvent encore dans une situation administrative précaire plusieurs années après la fin du conflit.

Le sénateur Marco Rubio a été interrogé sur ces projets lors de discussions au Congrès, sans que l’administration ne confirme publiquement les détails des plans évoqués.

Les parlementaires mettent en avant le risque de représailles contre ces anciens collaborateurs en cas de renvoi dans des pays où ils ne bénéficieraient pas de protections suffisantes. Ils appellent à des solutions de relocalisation plus sûres, notamment des programmes d’accueil aux États-Unis ou dans des pays partenaires stables.

L’administration Trump n’a pas encore répondu en détail à ces critiques, mais la question des réfugiés afghans continue de susciter un débat bipartisan à Washington.