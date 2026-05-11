Des drones ukrainiens frappent la Lettonie : le ministre de la Défense contraint à la démission

Le ministre letton de la Défense Andris Spruds a annoncé sa démission dimanche après l’incident provoqué par deux drones ukrainiens ayant traversé l’espace aérien depuis la Russie avant de s’écraser sur des installations pétrolières en Lettonie.

Les drones ont frappé jeudi un site de stockage de pétrole dans la ville de Rezekne, provoquant des dégâts matériels et déclenchant une vive polémique sur l’efficacité des systèmes de défense anti-aérienne du pays.

Quelques heures avant cette démission, la Première ministre lettone Evika Silina avait exigé le départ du colonel Raivis Melnis, estimant que les dispositifs anti-drones n’avaient pas été déployés suffisamment rapidement pour empêcher l’attaque. Elle l’a ensuite nommé nouveau ministre de la Défense.

Face à cet incident, la Lettonie et la Lituanie ont appelé l’OTAN à renforcer les défenses aériennes dans les pays baltes. Les deux États, membres de l’Alliance atlantique et voisins de la Russie, craignent une multiplication des incidents liés à la guerre en Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha a reconnu dimanche sur le réseau X que les drones étaient bien ukrainiens. Selon lui, ils auraient été déviés de leurs cibles en Russie à cause d’une opération de « guerre électronique russe » destinée à perturber leur trajectoire.

Kiev a également proposé d’envoyer des experts militaires afin d’aider les pays baltes à renforcer leur sécurité aérienne et leurs capacités de défense contre les drones, a indiqué Andrii Sybiha vendredi.

Cet épisode illustre les risques croissants d’extension indirecte du conflit ukrainien aux pays voisins de la Russie. Depuis le début de la guerre, plusieurs États d’Europe de l’Est ont renforcé leur vigilance face aux violations d’espace aérien et aux menaces liées aux drones et missiles circulant près de leurs frontières.