Delcy Rodriguez arrive aux Pays-Bas pour une audience cruciale sur le territoire pétrolier d’Esequibo

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, est arrivée aux Pays-Bas afin de participer à une audience devant la Cour internationale de Justice concernant le différend territorial opposant le Venezuela au Guyana autour de la région d’Esequibo.

Selon un communiqué du bureau présidentiel vénézuélien, Delcy Rodriguez dirigera lundi la délégation de Caracas lors de cette audience organisée à La Haye. Ce litige vieux de plus d’un siècle porte sur une vaste région riche en pétrole et en ressources naturelles, revendiquée par les deux pays sud-américains.

Le Guyana avait saisi la Cour internationale de Justice en 2018 afin de faire reconnaître officiellement la validité d’une décision arbitrale datant de 1899, qui attribuait ce territoire à l’ancienne Guyane britannique. Caracas conteste depuis longtemps cette décision, qu’il considère comme injuste et héritée de l’époque coloniale.

Le jugement final de la Cour n’est toutefois pas attendu avant plusieurs mois. Les décisions de la juridiction onusienne sont contraignantes et sans possibilité d’appel, mais leur application dépend ensuite du Conseil de sécurité des Nations unies, la Cour ne disposant d’aucun moyen direct pour les faire respecter. (Reuters)

Ce déplacement marque également le premier voyage de Delcy Rodriguez en Europe depuis son arrivée au pouvoir après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis lors d’une opération militaire menée en janvier 2026. Cette transition politique exceptionnelle a profondément bouleversé le paysage politique vénézuélien.

Delcy Rodriguez avait auparavant été visée par des sanctions et une interdiction de voyager imposées par l’Union européenne, qui accusait plusieurs hauts responsables vénézuéliens de porter atteinte aux institutions démocratiques du pays. Sa présence à La Haye illustre l’importance stratégique accordée par Caracas au dossier de l’Esequibo, devenu un enjeu central de souveraineté nationale.

La région disputée représente plus des deux tiers du territoire du Guyana et se situe à proximité d’importants gisements offshore de pétrole et de gaz découverts ces dernières années. Cette richesse énergétique a ravivé les tensions entre les deux voisins et renforcé l’attention internationale autour du dossier.