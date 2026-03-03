La Russie a déclaré mardi ne disposer d’« aucune preuve » indiquant que l’Iran développait des armes nucléaires, alors que les États-Unis et Israël poursuivent leurs frappes contre le pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la position de Moscou lors d’entretiens à Moscou.

« Nous ne voyons toujours aucune preuve que l’Iran développait des armes nucléaires, ce qui était la principale, voire la seule, justification de la guerre », a déclaré Sergueï Lavrov à son homologue du Brunei. Ses propos interviennent alors que Washington met en avant la menace nucléaire iranienne pour justifier son intervention militaire.

Lundi, le président américain Donald Trump a donné ses explications les plus détaillées à ce jour, affirmant avoir ordonné l’attaque afin de contrecarrer les programmes nucléaires et balistiques de Téhéran. Les frappes s’inscrivent dans une campagne plus large menée conjointement avec Israël.

Sergueï Lavrov a également souligné que les conséquences de ces attaques se faisaient déjà sentir dans l’ensemble de la région. Selon lui, les pays arabes subissent des pertes humaines et des répercussions économiques liées à l’escalade militaire.

Moscou a réitéré son appel à une cessation immédiate des hostilités par toutes les parties. La Russie se positionne ainsi en défenseur d’une solution diplomatique, tout en contestant la justification avancée par Washington pour l’intervention armée contre l’Iran.