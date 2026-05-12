Crise énergétique et tensions mondiales : Narendra Modi entame une tournée diplomatique de cinq pays

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé le lancement d’une tournée diplomatique de cinq pays du 15 au 20 mai, dans un contexte international marqué par une forte hausse des prix du pétrole et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Selon un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères, cette tournée débutera aux Émirats arabes unis le 15 mai. Elle se poursuivra ensuite aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie, dans le cadre d’une séquence diplomatique visant à renforcer les partenariats économiques et stratégiques de l’Inde.

Cette visite intervient alors que la crise au Moyen-Orient pèse lourdement sur les marchés mondiaux de l’énergie. La flambée des prix du pétrole met sous pression les réserves de change de l’Inde, fortement dépendante des importations d’hydrocarbures pour alimenter sa croissance économique.

Dans ce contexte, le gouvernement indien a recommandé plusieurs mesures d’austérité, notamment la réduction de la consommation de carburant, la baisse des importations d’or et une limitation des déplacements non essentiels. Ces directives visent à contenir l’impact de la hausse des coûts énergétiques sur l’économie nationale.

Les marchés financiers indiens ont réagi négativement à cette situation. Lundi, les actions ont reculé tandis que la roupie a enregistré sa plus forte baisse en plus d’un mois, atteignant un nouveau plus bas historique face au dollar américain.

Cette tournée de Narendra Modi s’inscrit donc dans une double dynamique : d’une part, renforcer les relations diplomatiques avec plusieurs partenaires clés, et d’autre part, rassurer les marchés sur la capacité de l’Inde à faire face aux turbulences économiques liées à la crise énergétique mondiale.