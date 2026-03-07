L’Iran a averti que les pays de l’Union européenne qui décideraient de se joindre aux attaques menées par les États-Unis et Israël contre son territoire deviendraient des « cibles légitimes » pour des représailles. Cette mise en garde a été formulée par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, lors d’une interview accordée à la chaîne France 24.

« Tout pays qui se joint à l’agression contre l’Iran, qui se joint à l’Amérique et à Israël dans cette agression, sera assurément une cible légitime pour les représailles iraniennes », a déclaré le diplomate iranien. Cette déclaration intervient alors que les tensions militaires au Moyen-Orient se sont fortement intensifiées ces derniers jours.

Plusieurs pays européens ont déjà renforcé leur présence militaire dans la région. La France, la Grèce et l’Italie ont notamment déployé des navires de guerre vers le Moyen-Orient. Dans le même temps, la majorité des dirigeants européens ont condamné les frappes iraniennes dans la région, tout en appelant à une désescalade et à une solution diplomatique.

Les responsables européens tentent pour l’instant d’éviter une implication directe dans le conflit. Les déclarations officielles de l’Union européenne mettent surtout l’accent sur la nécessité de mettre fin aux combats et de relancer des efforts diplomatiques pour stabiliser la situation.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a indiqué vendredi que Berlin travaillait avec ses partenaires afin de trouver une issue permettant d’arrêter les hostilités avec l’Iran. Il a toutefois précisé que l’Allemagne partageait les objectifs stratégiques poursuivis par les États-Unis et Israël.

Ces avertissements iraniens interviennent dans un contexte de confrontation militaire croissante au Moyen-Orient, qui fait craindre une extension du conflit si de nouvelles puissances venaient à s’y impliquer directement.