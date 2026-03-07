Les États-Unis ont averti que les attaques iraniennes visant des civils au Moyen-Orient entraîneraient une réponse. Le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), l’amiral Brad Cooper, a affirmé vendredi que Washington réagirait aux actions menées par Téhéran dans la région.

Selon Cooper, l’Iran a lancé des attaques contre douze pays différents depuis le début des frappes menées par les États-Unis et Israël contre la République islamique la semaine dernière. Cette escalade militaire a considérablement accru les tensions dans une région déjà marquée par une forte instabilité.

Parmi les incidents récents, l’amiral a évoqué une attaque menée jeudi soir contre Bahreïn, au cours de laquelle sept drones d’attaque auraient été tirés vers des quartiers résidentiels civils. Ces frappes, selon le commandement américain, ont visé directement des zones habitées.

Dans un communiqué, Brad Cooper a condamné ces actions, estimant qu’elles franchissaient une ligne rouge. « C’est inacceptable et cela ne restera pas sans réponse », a-t-il déclaré, laissant entendre que des mesures pourraient être prises par les forces américaines.

Le Commandement central des États-Unis supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et dans plusieurs régions voisines. Ses déclarations interviennent alors que la confrontation entre Washington, Israël et Téhéran continue de s’intensifier.

Depuis le lancement des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran la semaine dernière, la République islamique a riposté par une série d’attaques dans plusieurs pays de la région, faisant craindre une extension plus large du conflit.