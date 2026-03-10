Les avocats de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont demandé à la Cour suprême du Brésil d’autoriser la visite en prison de Darren Beattie, récemment choisi par l’administration du président américain Donald Trump pour occuper un poste de conseiller chargé de superviser les relations avec le Brésil.

Selon un document judiciaire publié mardi, la défense de Bolsonaro souhaite que cette rencontre soit autorisée dans le cadre des règles encadrant les visites en détention.

Darren Beattie, connu pour ses positions conservatrices, a récemment été nommé par l’administration Trump à un poste de conseiller principal chargé du suivi des relations avec le Brésil. La demande de visite souligne les liens politiques étroits qui existent entre certains responsables de l’entourage de Donald Trump et l’ancien président brésilien.

Jair Bolsonaro, qui a dirigé le Brésil de 2019 à 2022, est actuellement détenu dans le cadre de procédures judiciaires liées à plusieurs enquêtes ouvertes après son départ du pouvoir.

La Cour suprême doit désormais examiner la demande de ses avocats et décider si cette visite pourra avoir lieu dans le respect des règles de détention en vigueur.