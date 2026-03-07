Un juge fédéral américain a rejeté la plainte d’une étudiante universitaire expulsée vers le Honduras après qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol organisé pour lui permettre de revenir aux États-Unis. La décision met fin à une affaire judiciaire qui avait attiré l’attention en raison d’une erreur reconnue de l’administration de l’immigration.

La jeune femme, Lucia Lopez Belloza, âgée de 20 ans et étudiante en première année au Babson College dans le Massachusetts, avait initialement été expulsée à la suite d’une erreur commise par un agent du service américain de l’immigration et des douanes (ICE). Elle avait été détenue en novembre avant d’être renvoyée vers le Honduras.

Un juge avait ensuite ordonné à l’administration du président Donald Trump de faciliter son retour aux États-Unis afin de corriger cette expulsion jugée erronée. En réponse, les autorités américaines avaient affrété un vol depuis le Honduras pour lui permettre de rentrer sur le territoire américain.

Cependant, le 27 février, Lucia Lopez Belloza a refusé d’embarquer à bord de cet avion. Selon les informations communiquées au tribunal, l’administration avait indiqué qu’elle pourrait être de nouveau expulsée si elle revenait aux États-Unis, ce qui aurait motivé sa décision de ne pas prendre le vol.

Dans sa décision rendue vendredi, le juge a estimé que ce refus rendait désormais l’affaire caduque. Il a déclaré que la « triste vérité » était que la décision de l’étudiante de ne pas monter dans l’avion signifiait que le litige ne pouvait plus être poursuivi devant la justice.

Cette affaire illustre les tensions persistantes autour de la politique migratoire américaine et les conséquences administratives et judiciaires pouvant découler d’erreurs dans les procédures d’expulsion.