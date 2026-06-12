Après plusieurs incendies criminels, le fondateur de Sicily By Car placé sous protection policière

Le fondateur et président de la société italienne de location de voitures Sicily By Car, Tommaso Dragotto, bénéficie désormais d’une protection policière renforcée après une série d’attaques visant son entreprise. L’homme d’affaires a confirmé cette mesure dans une interview accordée vendredi.

Cette décision intervient après plusieurs actes criminels ayant ciblé les installations de la société en Sicile. Des incendies volontaires ont notamment touché certains sites de l’entreprise, suscitant une vive inquiétude parmi les dirigeants et les autorités locales.

Tommaso Dragotto a indiqué être désormais accompagné par une escorte policière en raison des risques pesant sur sa sécurité. Les autorités italiennes enquêtent sur les circonstances de ces attaques et cherchent à identifier leurs auteurs ainsi que leurs motivations.

Les incendies ont visé des infrastructures liées à l’activité de location de véhicules de l’entreprise, l’un des principaux acteurs du secteur en Italie. Les dégâts ont attiré l’attention des forces de l’ordre, qui considèrent ces actes avec le plus grand sérieux.

Aucune conclusion officielle n’a encore été rendue publique concernant l’origine des attaques. Les enquêteurs examinent plusieurs pistes, tandis que les autorités renforcent les mesures de sécurité autour de l’entreprise et de ses dirigeants.

Fondée en Sicile, Sicily By Car s’est développée au fil des années pour devenir l’un des groupes italiens les plus importants dans le domaine de la location automobile. Les événements récents soulignent les défis sécuritaires auxquels certaines entreprises peuvent être confrontées dans la région.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités dans cette série d’attaques, tandis que Tommaso Dragotto continue d’exercer ses fonctions sous protection policière.