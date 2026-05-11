Après huit mois derrière les barreaux, Thaksin Shinawatra retrouve la liberté et relance les spéculations politiques en Thaïlande

L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été libéré sur parole lundi après avoir purgé huit mois de prison, une sortie très attendue qui ravive les interrogations sur son avenir politique et celui de son camp en Thaïlande.

Le milliardaire de 76 ans a quitté la prison centrale de Klong Prem à Bangkok sous les applaudissements de nombreux partisans venus l’accueillir. Souriant, vêtu d’une chemise blanche ample et les cheveux très courts, il a embrassé les membres de sa famille à sa sortie de détention.

Parmi eux figurait sa fille Paetongtarn Shinawatra, considérée comme son héritière politique. Elle avait été destituée de son poste de Première ministre par un tribunal en août dernier, quelques jours avant l’incarcération de son père.

Thaksin Shinawatra avait été condamné à une peine d’un an de prison après son retour spectaculaire en Thaïlande en 2025, mettant fin à plusieurs années d’exil volontaire. Une grande partie de sa peine avait toutefois été purgée à l’hôpital plutôt qu’en prison, alimentant les critiques de ses adversaires politiques.

Figure centrale de la vie politique thaïlandaise depuis plus de vingt-cinq ans, Thaksin a profondément transformé le paysage politique du pays grâce à des politiques populaires auprès des classes rurales et modestes. Mais son influence semble aujourd’hui affaiblie après son emprisonnement et les difficultés électorales rencontrées récemment par son parti, le Pheu Thai.

Le parti de la famille Shinawatra, autrefois dominant, a enregistré cette année ses plus mauvais résultats électoraux, marquant un recul historique pour le clan politique le plus influent du pays depuis le début des années 2000.

Selon plusieurs analystes, Thaksin devrait désormais faire preuve de prudence dans toute tentative de retour direct sur la scène politique, alors que les tensions entre les élites conservatrices, l’armée et ses partisans restent vives en Thaïlande.

Malgré ce déclin relatif, la libération de l’ancien dirigeant pourrait toutefois redonner de l’élan à ses soutiens et raviver les divisions politiques qui traversent le royaume depuis plus de deux décennies.