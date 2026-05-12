Alerte sanitaire sur un paquebot de luxe : 18 passagers rapatriés aux États-Unis après une épidémie de hantavirus

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé lundi le rapatriement et la mise en quarantaine de 18 passagers d’un navire de croisière de luxe touché par une épidémie de hantavirus. L’un des passagers testés positifs est actuellement placé dans une unité de confinement biologique spécialisée dans l’État du Nebraska.

Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, les passagers sont désormais suivis dans plusieurs établissements médicaux aux États-Unis. Seize personnes ont été transférées au centre médical de l’université du Nebraska, tandis que deux autres se trouvent à Atlanta. Parmi elles, une personne présente déjà des symptômes compatibles avec l’infection.

Le groupe voyageait à bord du MV Hondius, un navire de croisière d’expédition de luxe lié à une épidémie du virus Andes. Cette souche est particulièrement surveillée par les autorités sanitaires car elle constitue la seule forme connue d’hantavirus capable de se transmettre, dans certains cas limités, entre êtres humains.

Les hantavirus sont généralement transmis par des rongeurs sauvages et peuvent provoquer des infections respiratoires graves. Les autorités américaines insistent toutefois sur le fait que le risque pour la population reste très faible à ce stade.

Lors d’un point de presse, l’amiral Brian Christine, secrétaire adjoint à la santé, a expliqué que le virus Andes « ne se propage pas facilement ». Selon lui, une transmission nécessite généralement un contact étroit et prolongé avec une personne déjà symptomatique.

Cette affaire a suscité une importante mobilisation des autorités sanitaires américaines, qui cherchent désormais à éviter toute propagation du virus sur le territoire. Les passagers concernés restent sous surveillance médicale stricte pendant toute la durée d’incubation potentielle de la maladie.

L’épidémie relance également les inquiétudes autour des risques sanitaires liés aux voyages internationaux et aux espaces confinés comme les navires de croisière, particulièrement vulnérables à la propagation rapide de maladies infectieuses.