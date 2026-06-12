Albanie : Sali Berisha affirme que les États-Unis lèvent l’interdiction de voyage qui le visait depuis 2021

Le chef de l’opposition albanaise, Sali Berisha, a annoncé que les États-Unis ont levé l’interdiction de voyage qui lui avait été imposée en 2021, ainsi qu’à sa famille. Cette mesure marquait jusqu’ici une rupture diplomatique personnelle entre l’ancien dirigeant et Washington.

Dans une déclaration publiée vendredi, l’ancien président et ancien Premier ministre a indiqué que sa situation avait été réexaminée par le département d’État américain, conduisant à la levée des restrictions de déplacement.

L’interdiction initiale avait été décidée par les autorités américaines sur fond d’accusations de corruption. Washington reprochait alors à Sali Berisha, figure politique majeure des Balkans et ancien dirigeant de l’Albanie post-communiste, des faits liés notamment au détournement de fonds publics et à l’utilisation de son influence pour favoriser des proches.

Selon les déclarations du chef du Parti démocrate albanais, cette décision représenterait la correction d’une mesure qu’il jugeait injustifiée. Il a affirmé que lui et sa famille peuvent désormais à nouveau se rendre aux États-Unis.

Un porte-parole du département d’État américain a confirmé l’octroi de dérogations dans plusieurs cas relevant d’une désignation précédente. Ces ajustements auraient été pris au nom de l’intérêt national, sans que davantage de détails soient fournis sur les raisons spécifiques de la levée de l’interdiction visant Sali Berisha.

Cette annonce intervient dans un contexte politique sensible en Albanie, où Sali Berisha demeure une figure influente malgré les controverses qui ont marqué sa carrière. Le pays, membre de l’OTAN, entretient des relations étroites avec les États-Unis, partenaires clés sur les plans diplomatique et sécuritaire.

La décision américaine pourrait ainsi avoir des répercussions politiques internes, notamment dans la perspective des prochains cycles électoraux, où l’opposition cherche à renforcer sa position face au gouvernement en place.