Afrique du Sud : le maire du Cap Geordin Hill-Lewis prend la tête de l’opposition et affiche ses ambitions nationales

Le maire du Cap Geordin Hill-Lewis a été élu dimanche à la tête de l’Alliance démocratique (DA), principal parti d’opposition en Afrique du Sud et deuxième force de la coalition au pouvoir. À 39 ans, il succède à John Steenhuisen, qui dirigeait le parti depuis 2019.

Considéré comme le favori pour cette succession, Geordin Hill-Lewis prend les rênes du parti à un moment clé, alors que la DA cherche à capitaliser sur l’érosion du soutien au Congrès national africain (ANC), historiquement dominant. L’objectif affiché est de renforcer son influence lors des prochaines élections locales.

Dans son discours d’acceptation, le nouveau leader a affiché des ambitions élevées, estimant que son parti pouvait « gagner plus de villes que jamais auparavant » s’il intensifiait ses efforts. Il a également évoqué un objectif plus lointain mais stratégique : diriger le gouvernement national à l’horizon des élections de 2029.

« Je ne me contente pas d’être un partenaire minoritaire au sein d’un gouvernement de coalition. Notre ambition doit être de diriger le gouvernement national », a-t-il déclaré, marquant une volonté claire de faire de la DA une force de premier plan sur la scène politique sud-africaine.

Si Geordin Hill-Lewis n’a pas détaillé ses priorités politiques, il devrait s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur, notamment sur des dossiers sensibles comme l’assurance maladie nationale et les politiques de discrimination positive, auxquelles la DA reste opposée.

Malgré ses ambitions, le parti devra composer avec des défis persistants. Des analystes estiment en effet que l’image de la DA, souvent perçue comme un parti du privilège blanc, pourrait freiner sa capacité à élargir son électorat dans un pays marqué par de profondes inégalités sociales et raciales.