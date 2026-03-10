Les avocats de l’homme d’affaires russe Roman Abramovich ont averti le gouvernement britannique qu’il contesterait toute tentative de saisir les 2,5 milliards de livres sterling issus de la vente du club de football de Chelsea, affirmant que ces fonds restent la propriété de leur client.

Roman Abramovich avait été contraint de vendre le club londonien en 2022 après avoir été sanctionné par le Royaume-Uni dans le cadre des mesures prises contre les oligarques russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Près de quatre ans plus tard, les fonds issus de cette transaction restent bloqués sur un compte bancaire au Royaume-Uni en raison d’un différend sur leur utilisation. Le gouvernement britannique souhaite que cet argent soit consacré à l’aide humanitaire destinée à l’Ukraine.

Les avocats d’Abramovich, du cabinet Kobre & Kim, affirment toutefois que les fonds demeurent « entièrement la propriété » de leur client et accusent les autorités britanniques de faire des déclarations « politiques et médiatisées » sur ce dossier.

Selon la défense, Roman Abramovich reste engagé à utiliser cet argent à des fins caritatives. Les avocats estiment cependant que les restrictions imposées par le gouvernement britannique sur les modalités d’utilisation des fonds sont à l’origine du blocage actuel.

Londres a averti l’an dernier que les fonds devraient être débloqués, faute de quoi des actions judiciaires pourraient être engagées. Le différend souligne les tensions persistantes entre les autorités britanniques et l’oligarque russe depuis l’imposition des sanctions liées à la guerre en Ukraine.