À l’approche du sommet Trump-Xi, des familles d’Américains détenus en Chine supplient Washington d’agir

Les familles de deux Américains emprisonnés en Chine depuis plus de dix ans demandent au président américain Donald Trump d’intervenir personnellement auprès du dirigeant chinois Xi Jinping afin d’obtenir leur libération lors du sommet bilatéral prévu cette semaine.

Les détenus concernés sont Dawn Michelle Hunt, une ancienne hôtesse de l’air et artiste originaire de la région de Chicago, et Nelson Wells Jr., père de trois enfants venant de Louisiane. Tous deux ont été condamnés pour trafic de drogue après avoir, selon leurs proches, été piégés dans des affaires distinctes de « mules aveugles », où des personnes transportent des stupéfiants à leur insu.

Les familles affirment que l’état de santé des deux prisonniers s’est fortement dégradé au fil des années de détention et espèrent que Donald Trump profitera de sa rencontre avec Xi Jinping pour demander leur libération pour raisons humanitaires.

Pour le président américain, qui s’est souvent présenté comme un négociateur capable de faire revenir des citoyens américains détenus à l’étranger, une telle avancée représenterait un succès diplomatique symbolique dans un sommet qui pourrait produire peu de résultats concrets sur les grands dossiers internationaux.

Les discussions entre Washington et Pékin doivent notamment porter sur les tensions commerciales, l’Iran, les questions liées à Taïwan ainsi que la coopération économique entre les deux puissances.

Selon Reuters, Pékin pourrait voir dans la libération des deux Américains un geste diplomatique peu coûteux susceptible d’améliorer temporairement les relations avec l’administration Trump, alors que les rapports entre les deux pays restent tendus sur de nombreux sujets stratégiques.

Les affaires de ressortissants étrangers détenus en Chine sont régulièrement au cœur des discussions diplomatiques entre Pékin et les pays occidentaux, plusieurs gouvernements accusant les autorités chinoises d’utiliser certaines détentions comme levier politique dans leurs relations internationales.